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Grigioni Incendio doloso nel centro per richiedenti asilo di Trimmis

SDA

6.6.2026 - 16:01

Le fiamme hanno provocato ingenti danni.
Le fiamme hanno provocato ingenti danni.
Keystone

Incendio doloso ieri sera nel centro per richiedenti asilo di Trimmis, nei Grigioni: i residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente prima dell'arrivo dei pompieri, che hanno rapidamente spento le fiamme, ha indicato oggi la polizia cantonale retica.

Keystone-SDA

06.06.2026, 16:01

06.06.2026, 16:05

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato appiccato deliberatamente da un ospite della struttura. Lo stesso uomo, poco prima dell'incendio, avrebbe infranto diverse vetrate dell'edificio. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.

Le persone evacuate sono state temporaneamente sistemate in alloggi alternativi. Pur non causando feriti il sinistro ha provocato ingenti danni materiali, riferiscono le forze dell'ordine.

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