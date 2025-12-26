  1. Clienti privati
Grigioni Incendio in una casa a St. Moritz, evacuata una decina di persone

SDA

26.12.2025 - 09:19

L'immobile è stato evacuato temporaneamente.

Keystone

Un incendio è divampato ieri, giovedì, mattina in una casa plurifamiliare a St. Moritz (GR). L'edificio è stato evacuato temporaneamente e una persona è stata portata in ospedale per accertamenti, indica oggi la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato.

Keystone-SDA



26.12.2025, 09:20

L'allarme è scattato poco dopo le 11:00. Giunti sul posto, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo, precisa la nota. Una decina di persone hanno dovuto abbandonare l'immobile in Via Somplaz per circa un'ora e mezza. I soccorsi hanno trasportato una persona all'ospedale di Samedan per accertamenti.

