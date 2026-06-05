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Nei Grigioni Auto finisce contro il guardrail sull'A13, il conducente perde la vita

SDA

5.6.2026 - 16:30

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo il tunnel Isla Bella sull'A13. (immagine d'archivio)
L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo il tunnel Isla Bella sull'A13. (immagine d'archivio)
Keystone

Un conducente olandese di 69 anni, probabilmente colto da un malore, si è scontrato contro il guardrail sull'autostrada A13 nei pressi di Rothenbrunnen ieri pomeriggio. L'uomo è deceduto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.

Keystone-SDA

05.06.2026, 16:30

05.06.2026, 16:39

Lo indica la polizia cantonale retica in una nota odierna.

Il 69enne poco dopo le 16:30 stava percorrendo l'autostrada A13 da Reichenau in direzione di Rothenbrunnen quando dopo il tunnel Isla Bella ha deviato verso destra urtando il guardrail. Il veicolo ha poi attraversato la carreggiata verso sinistra, scontrandosi nuovamente contro il guardrail.

«Secondo le prime informazioni raccolte, l'ipotesi principale è che all'origine dell'incidente vi sia stata un'emergenza medica del conducente», indicano gli inquirenti nella nota.

L'uomo, privo di sensi, è subito stato soccorso da passanti che hanno tentato la rianimazione, seguiti poi dalla squadra di salvataggio giunta sul posto, viene precisato. Il cittadino olandese è deceduto sul luogo dell'incidente.

Il traffico in direzione sud è stato deviato sulla strada principale per circa un'ora, mentre quello in direzione nord ha subito deviazioni per circa due ore e mezza.

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