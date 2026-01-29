  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché L'iniziativa sulla carenza di alloggi a Coira dovrà attendere

SDA

29.1.2026 - 17:13

Attualmente a Coira la quota di abitazioni vuote è dello 0,19%. Sotto l'1% si parla di carenza di spazio abitativo.
Attualmente a Coira la quota di abitazioni vuote è dello 0,19%. Sotto l'1% si parla di carenza di spazio abitativo.
Keystone

Il messaggio sull'iniziativa del PS della città di Coira «Più appartamenti a prezzi accessibili» va rielaborato, precisando le conseguenze finanziarie dell'iniziativa. Lo ha deciso oggi il Parlamento cittadino accettando con 11 voti contro 10 la richiesta promossa da Centro, PLR e UDC.

Keystone-SDA

29.01.2026, 17:13

La discussione nel Rathaus del capoluogo retico è stato acceso. Secondo il deputato Tino Schneider (Centro) nel messaggio del municipio non sono chiare le ripercussioni finanziarie che porterebbe un'approvazione dell'iniziativa. Pure gli svantaggi non vengono illustrati. «Non vogliamo respingere l'iniziativa, bensì il messaggio relativo ad essa. Il che non significa che non vogliamo sottoporre la questione al voto popolare», ha sottolineato Schneider.

L'iniziativa e il controprogetto

Nel 2024 i promotori hanno lanciato un'iniziativa che chiede alla città di Coira di impegnarsi attivamente per promuovere gli alloggi a prezzi accessibili. Nel giro di due anni il municipio deve creare le condizioni, affinché in futuro un terzo della superficie abitativa sui terreni comunali venga affittata a prezzo di costo.

Il municipio ha trovato il progetto «troppo ambizioso». Per questo ha proposto un controprogetto. Questo prevede di ridurre a un quarto – e non a un terzo – la superficie destinata ai nuovi appartamenti.

Nel dibattito odierno socialisti e municipio hanno sottolineato che con l'iniziativa viene posto un obiettivo. «Non c'è motivo di non discutere oggi. Modificate la controproposta o respingetela», ha appellato la deputata Barbara Rimml (PS), ricordando i termini contenuti nella Costituzione. Questa prevede che l'iniziativa venga porta al voto entro un anno e mezzo dalla sua presentazione.

La votazione era prevista per 14 giugno 2026, ma è molto probabile che si andrà al voto più tardi.

Due iniziative in un decennio

Non è la prima volta che un'iniziativa per più abitazioni a prezzi accessibili va alle urne a Coira. Un decennio fa era stato proposto di raggiungere una quota del 12% di appartamenti di utilità pubblica sul totale del parco immobiliare.

Un obiettivo da raggiungere in 20 anni. Con una differenza di soli 86 voti l'iniziativa è stata bocciata.

Attualmente il tasso di abitazioni vuote a Coira si attesta allo 0,19%. Sotto l'1% si parla di «carenza di alloggi».

In nessun altra città svizzera gli appartamenti vengono riaffittati così rapidamente come a Coira. In media, un annuncio immobiliare rimane pubblicato solo 10 giorni, mentre in tutta la Svizzera rimane per oltre tre settimane, si legge nel messaggio del municipio cittadino.

In media l'affitto di un appartamento nuovo di 4,5 locali costa 2'325 franchi al mese, uno vecchio invece 1'835.

I più letti

Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Vreni Schneider: «Perché proprio Ulrike Maier? Era l'unica madre in Coppa del Mondo»
Per il dramma di Crans-Montana c'è un quarto indagato. Ecco chi è
Follia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoff
Il principe William cambia strategia: è in arrivo una specialista per salvare i Windsor

Altre notizie

Popolazione. A Lugano 118 abitanti in più

PopolazioneA Lugano 118 abitanti in più

Traffico stradale. Riprendono il lavori sull'A2 nel tratto tra Gentilino e Lamone

Traffico stradaleRiprendono il lavori sull'A2 nel tratto tra Gentilino e Lamone

Progetto Verbano 2030. Inaugurata la nuova centrale termica a Locarno

Progetto Verbano 2030Inaugurata la nuova centrale termica a Locarno