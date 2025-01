Nel quartiere di Coira Ovest dovrebbe sorgere un nuovo grattacielo. (immagine d'archivio) Keystone

Le autorità cittadine hanno comunicato che l'impresa edile City West ha presentato la domanda di costruzione per un nuovo grattacielo nel quartiere Coira Ovest.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Ora inizierà la procedura per la concessione della licenza edilizia, che si svolgerà indipendentemente dalla votazione del 9 giugno 2024, quando la popolazione di Coira aveva approvato con un margine estremamente ridotto la realizzazione di una terza torre nel quartiere del capoluogo. Attualmente su questa votazione è pendente un ricorso presso il TF.

Il ricorrente chiedeva di annullare la votazione, perché le spiegazioni contenute nel libretto informativo non permettevano alla popolazione di formarsi un'opinione obiettiva sul progetto. Il Tribunale amministrativo dei Grigioni non era entrato in materia sulla querela, considerato che era stata inoltrata troppo tardi.

In seguito il ricorrente ha chiesto alla suprema corte l'effetto sospensivo, che però non è stato concesso. Il TF deve ora solo decidere se la corte amministrativa grigionese abbia avuto ragione a non entrare nel merito del ricorso di un privato, che aveva chiesto l'effetto sospensivo.

Un requisito indispensabile

«La votazione riguardava la riassegnazione del diritto di costruzione dei terreni comunali, su cui verrà costruito il nuovo grattacielo residenziale», ha scritto la città di Coira nella nota. E questo non è un prerequisito per l'avvio della procedura di autorizzazione edilizia. È sufficiente il consenso dell'attuale titolare del diritto di costruzione.

Per la decisione definitiva in materia di edilizia è però necessaria la riassegnazione firmata del diritto di superficie. «Di conseguenza, la concessione edilizia verrà rilasciata solo a condizione che venga riattribuito il diritto di superficie», ha aggiunto la città.