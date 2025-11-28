  1. Clienti privati
Grigioni Inquinamento da idrocarburi in un serbatoio d'acqua potabile a Küblis

SDA

28.11.2025 - 17:36

Il Comune di Küblis ha attivato una distribuzione d'emergenza di acqua potabile. (immagine simbolica)
Il Comune di Küblis ha attivato una distribuzione d'emergenza di acqua potabile. (immagine simbolica)
Keystone

Il Comune di Küblis, in Prettigovia, ha interrotto mercoledì la rete idrica dopo aver rilevato un forte odore anomalo in una condotta del serbatoio comunale. Le analisi hanno confermato la contaminazione dell'acqua potabile con idrocarburi. In una nota in serata il Comune ha precisato di aver trovato l'origine dell'inquinamento.

Keystone-SDA

28.11.2025, 17:36

«Nel territorio del Comune di Klosters, una quantità finora indefinita di olio minerale è entrata in un ramo di sorgente che confluisce nella captazione della sorgente Abibela», scrive il Comune nella nota. L'olio è poi finito nel serbatoio idrico del Comune di Küblis, viene precisato.

Il Comune aveva indicato in precedenza di aver attivato una distribuzione d'emergenza di acqua potabile, misura che rimane tuttora in vigore.

L'Ufficio per la natura e l'ambiente retico e l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali hanno effettuato le analisi, confermando che la rete idrica non poteva venire riattivata.

Da oggi i residenti di Küblis possono utilizzare le docce delle scuole dei comuni limitrofi, si legge nel comunicato.

La priorità delle autorità rimane quella di ripristinare la normale fornitura. Al contempo, la Polizia cantonale dei Grigioni, insieme all'Ufficio per la natura e l'ambiente retico e alla Procura dei Grigioni hanno avviato un'indagine sull'accaduto.

