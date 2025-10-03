  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pericolo di frana L'evacuazione di Brienz durerà ancora diversi mesi

SDA

3.10.2025 - 14:54

Il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR) è da diversi mesi minacciato da una frana, ragione per cui gli abitanti sono stati evacuati già nel novembre del 2024. (Immagine d'archivio)
Il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR) è da diversi mesi minacciato da una frana, ragione per cui gli abitanti sono stati evacuati già nel novembre del 2024. (Immagine d'archivio)
Keystone

Gli abitanti del villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana, rimarranno evacuati ancora per diversi mesi, quindi anche durante l'inverno. Secondo le autorità, nelle prossime settimane bisogna essere preparati ad ogni evenienza.

Keystone-SDA

03.10.2025, 14:54

03.10.2025, 14:56

Forti precipitazioni o frane possono accelerare rapidamente gli 1,2 milioni di metri cubi di materiale roccioso instabile, che a loro volta potrebbero distruggere il villaggio, si legge nel bollettino odierno del Comune di Albula/Alvra. Al momento non vi sono indicazioni di una stabilizzazione della situazione nei prossimi mesi.

Gli abitanti di Brienz sono sfollati già dal novembre 2024. Hanno potuto accedere alle loro abitazioni durante finestre temporali prestabilite. Ciò rimane possibile anche attualmente, ha precisato il Comune.

I più letti

Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Dopo il brutale scontro in campo Steffen ha trascorso due giorni in terapia intensiva
Blatten: condannato il vicesindaco per non aver rispettato la zona vietata
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Trump ad Hamas: «Accordo entro domenica o sarà l'inferno»

La frana di Brienz

Villaggio minacciato dalla frana. Andare o restare? Il dilemma degli abitanti di Brienz

Villaggio minacciato dalla franaAndare o restare? Il dilemma degli abitanti di Brienz

Frana. Brienz e le 5 domande aperte che non hanno precedenti dopo il trasferimento

FranaBrienz e le 5 domande aperte che non hanno precedenti dopo il trasferimento

Grigioni. Brienz, il trasferimento preventivo costerà più di 55 milioni

GrigioniBrienz, il trasferimento preventivo costerà più di 55 milioni

Altre notizie

Grigioni. Un bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

GrigioniUn bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

Grigioni. Scoperte meduse d'acqua dolce in lago balneabile a Trimmis

GrigioniScoperte meduse d'acqua dolce in lago balneabile a Trimmis

Grandi predatori. Da settembre nei Grigioni sono stati eliminati 14 lupi

Grandi predatoriDa settembre nei Grigioni sono stati eliminati 14 lupi