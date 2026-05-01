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Grandi predatori L'orso ritorna in Valposchiavo. Ecco la prova

SDA

1.5.2026 - 14:03

L'orso è tornato in Valposchiavo. Da diversi anni non erano più state fatte segnalazioni di avvistamenti o tracce lasciate da plantigradi. Tredici anni fa la presenza dell'esemplare M13, nella foto, aveva fatto molto discutere. L'orso problematico infine era stato soppresso. (Immagine d'archivio)
L'orso è tornato in Valposchiavo. Da diversi anni non erano più state fatte segnalazioni di avvistamenti o tracce lasciate da plantigradi. Tredici anni fa la presenza dell'esemplare M13, nella foto, aveva fatto molto discutere. L'orso problematico infine era stato soppresso. (Immagine d'archivio)
Keystone

Una fototrappola ha immortalato un orso il 29 aprile nei boschi fra Le Prese e Miralago. Era da anni cheun plantigrado non veniva più avvistato in Valposchiavo (GR).

Keystone-SDA

01.05.2026, 14:03

01.05.2026, 14:11

Dopo le recenti segnalazioni della presenza di un orso in Bassa Engadina, fra Ftan e il Passo del Forno, un esemplare ha fatto capolino anche più a sud, in Valposchiavo.

Al momento nessuno lo ha visto con i propri occhi, ma la presenza dell'animale è stata accertata il 29 aprile da una fototrappola di privati tra Brusio e Poschiavo.

L'informazione è riportata sul sito dell'Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni, dotato di una mappa sulla quale vengono segnalati gli avvistamenti.

È da diversi anni che non era più stata rilevata la presenza di un plantigrado a sud del Bernina.

L'ultimo avvistamento risale alla primavera del 2020, quando un esemplare era stato ripreso col cellulare in pieno giorno in una bandita di caccia in zona Splüga, nei pressi del Passo del Bernina.

Dal 2012 al 2013 la presenza dell'esemplare M13 aveva sollevato diversi problemi in Valposchiavo.

L'orso aveva perso la timidezza verso gli esseri umani e si era avvicinato a maggesi e case in cerca di cibo. Il 19 febbraio 2013 venne abbattuto in località Miralago.

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