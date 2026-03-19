L'ospedale di Samedan ha ottenuto un mandato di prestazioni conferito dal Governo grigionese. Dal primo aprile i servizi saranno leggermente ridotte rispetto ad ora. Keystone

La Spital Oberengadin SA, società del gruppo dell'ospedale cantonale dei Grigioni, è stata inserita nell'elenco grigionese degli ospedali con effetto al primo aprile. Inoltre è stato nominato il presidente del Consiglio d'Amministrazione del nuovo ente pubblico «Sanadura». Si tratta del sindaco di Celerina Andrea Fanconi.

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A poco meno di due settimane dall'inizio del nuovo capitolo per la sanità in Alta Engadina, la struttura amministrativa prende sempre più forma.

Dal primo aprile la medicina acuta verrà condotta dalla neocostituita Spital Oberengadin SA, che rileverà l'esercizio dell'ospedale dell'Alta Engadina di Samedan.

Il nosocomio rimane quindi nell'elenco degli ospedali del Cantone dei Grigioni con un mandato di prestazioni leggermente ridotto, scrive oggi il Governo in un comunicato.

A Samedan continuerà ad esserci un servizio di pronto soccorso, il reparto chirurgico, la ginecologia e l'ostetricia, la pediatria, la radiologia, la traumatologia, l'ortopedia e una stazione di terapia semi-intensiva.

A ciò si aggiungono le offerte ambulatoriali specialistiche come la dialisi e l'oncologia.

Cinque membri nel CdA

La riorganizzazione dell'assistenza sanitaria è stata necessaria, perché alla fine dell'anno scorso i Comuni hanno rifiutato di stipulare un nuovo accordo di prestazioni con la Fondazione Sanitaria Alta Engadina (FSAE) che a fine marzo sarà insolvente.

Dieci degli undici Comuni hanno approvato la costituzione del nuovo ente di diritto pubblico «Sanadura». Esso è composto da un Consiglio sanitario a da un Consiglio d'Amministrazione.

Alla testa di quest'ultimo c'è il sindaco di Celerina, Andrea Fanconi, si legge oggi sul Foglio ufficiale cantonale.

Gli altri membri sono Barbara Aeschbacher – sindaca di Sils in Engadina –, Giovanni d'Ambrosio, Beat Fellmann e Sabrina Hofstetter. Il loro compito consisterà nella guida strategica e la gestione della sanità in Alta Engadina.

Il voto di Zuoz nelle prossime settimane

A bordo di «Sanadura» manca solo il Comune di Zuoz. Il Municipio aveva posticipato la votazione dell'assemblea comunale per mancanza di informazioni da parte della FSAE.

In un comunicato l'esecutivo faceva riferimento a questioni aperte relative ai debiti, all'immobile dell'ospedale, ai rischi finanziari per i comuni, alla fine del principio di unanimità.

Stamane il segretario comunale, Patrick Steger, ha confermato a Keystone-ATS che la data dell'assemblea comunale verrà decisa prima di Pasqua. La notizia è stata anticipata dalla Radiotelevisione romancia RTR.