Elezioni cantonaliL'UDC può sperare in un seggio nel Governo grigionese
SDA
14.6.2026 - 12:12
Stando ai primi risultati parziali delle elezioni del Governo grigionese i quattro Consiglieri di Stato in carica vengono riconfermati. La candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola, si piazza al quarto posto prima dell'uscente socialista Peter Peyer.
Keystone-SDA
14.06.2026, 12:12
14.06.2026, 12:14
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Al primo posto si posiziona l'attuale presidente del Governo, Martin Bühler (PLR), seguito da Marcus Caduff (Centro). Al terzo posto ci sarebbe Carmelia Maissen (Centro) e al quarto la candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola.
A contendersi il quinto seggio Peter Peyer (PS) e Aita (Zanetti). La differenza fra i due è di quasi 3'700 voti. Seguono al settimo posto Nora Saratz Cazin (Verdi liberali), Maurizio Michael (PLR) e Reto Bott (indipendente).
I risultati definitivi per il Governo sono attesi fra le 14 e le 14.30. Attualmente sono stati conteggiati 71 Comuni su 100. La partecipazione si attesta al 50,51%.