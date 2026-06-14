La candidata dell'UDC al Governo, Valérie Favre Accola, potrebbe aggiudicarsi un seggio nell'esecutivo cantonale, stando ai primi risultati intermedi. Keystone

Stando ai primi risultati parziali delle elezioni del Governo grigionese i quattro Consiglieri di Stato in carica vengono riconfermati. La candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola, si piazza al quarto posto prima dell'uscente socialista Peter Peyer.

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Al primo posto si posiziona l'attuale presidente del Governo, Martin Bühler (PLR), seguito da Marcus Caduff (Centro). Al terzo posto ci sarebbe Carmelia Maissen (Centro) e al quarto la candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola.

A contendersi il quinto seggio Peter Peyer (PS) e Aita (Zanetti). La differenza fra i due è di quasi 3'700 voti. Seguono al settimo posto Nora Saratz Cazin (Verdi liberali), Maurizio Michael (PLR) e Reto Bott (indipendente).

I risultati definitivi per il Governo sono attesi fra le 14 e le 14.30. Attualmente sono stati conteggiati 71 Comuni su 100. La partecipazione si attesta al 50,51%.