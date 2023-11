Il nuovo edificio della Klinik Gut St. Moritz è situato nel parco del centro termale. Dispone di un reparto di emergenza, di una clinica ambulatoriale diurna, di due sale operatorie e di un reparto con 24 letti. Keystone

La costruzione del nuovo edificio da 35 milioni di franchi della Klinik Gut di St. Moritz è terminata. La clinica ortopedica, che occuperà i nuovi spazi a partire dall'8 dicembre, è stata presentata agli ospiti invitati e ai media.

L'infrastruttura comprende un reparto di emergenza, una clinica ambulatoriale diurna, due sale operatorie e un reparto con 24 letti, si legge nella nota diramata ieri dalla Klinik Gut.

Il nuovo edificio principale, situato a St. Moritz Bad, in una posizione privilegiata nel parco delle terme, sostituisce il vecchio edificio storico a St. Moritz Dorf.

Dopo 80 anni di attività, non era più in grado di rispondere alle attuali esigenze.

Difficile trovare un luogo ideale

Da molti anni la Klinik Gut ha progettato la realizzazione di una nuova sede. Tuttavia, la ricerca del luogo ideale si è rivelata estremamente difficile e lunga.

Avrebbe dovuto trovare spazio all'interno di una nuova struttura in zona Serletta, vicino al centro di St. Moritz. Ma la costruzione è stata oggetto di numerose obiezioni che sono giunte fino al Tribunale federale. Si temeva che i nuovi edifici avrebbero bloccato la vista sul Lago di St. Moritz.

Anche il progetto di una clinica in collaborazione con l'Ospedale dell'Engadina Alta di Samedan non ha avuto successo. È andata in porto solo la soluzione individuata all'interno del parco della zona del centro termale, grazie all'aggiunta di un nuovo edificio di tre piani.

Un'ampia gamma di servizi medici

La vicinanza agli studi medici e ai servizi terapeutici già esistenti presso il centro termale permetterà la realizzazione di un centro medico con un'ampia gamma di servizi per gli abitanti del luogo, per gli ospiti e per i turisti medici, ha scritto la Klinik Gut.

La clinica è specializzata nel settore dell'apparato muscolo-scheletrico e nel trattamento delle lesioni da infortuni. Tratta disturbi e lesioni alle articolazioni e alla colonna vertebrale. I medici sportivi della Klinik Gut seguono anche singoli atleti e squadre svizzere ed estere.

La Klinik Gut di St. Moritz impiega 120 dipendenti e appartiene alla Fondazione dell'Ospedale Cantonale dei Grigioni. Tuttavia gode di una gestione autonoma. Oltre a quella di St. Moritz, la società possiede anche la Klinik Gut Fläsch (GR) e gli ambulatori ortopedici specializzati di Coira, Buchs (SG), Zurigo Aeroporto di Kloten e Ascona (TI).

danu, ats