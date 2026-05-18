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Grigioni Landquart intende investire 106 milioni in locali scolastici

SDA

18.5.2026 - 15:39

I locali scolastici a Landquart (GR) sono giunti al loro limite. Il Comune investe 106 milioni di franchi in nuove infrastrutture per ospitare un numero sempre crescente di allievi. (immagine d'archivio)
I locali scolastici a Landquart (GR) sono giunti al loro limite. Il Comune investe 106 milioni di franchi in nuove infrastrutture per ospitare un numero sempre crescente di allievi. (immagine d'archivio)
Keystone

Il numero di studenti a Landquart (GR) è aumentato di circa il 30% dal 2012. Già oggi, le scuole registrano notevoli problemi di spazio. Per rispondere a questa carenza, il Comune intende avviare diversi progetti edilizi per un costo complessivo di 106 milioni.

Keystone-SDA

18.05.2026, 15:39

Il Comune ha presentato oggi ai media una strategia in questo senso per far fronte all'ulteriore aumento degli studenti pronosticato per i prossimi anni. Già oggi a Landquart (GR) si registrano problemi di spazio nei tre principali centri scolastici di Igis, Rüti e Ried, motivo per cui sono necessarie soluzioni provvisorie, si legge in una nota odierna.

Quasi la metà del finanziamento (50,6 milioni) verrà utilizzata per creare un nuovo edificio per la scuola Rüti 2, nonché per il risanamento della scuola Rüti 1 e la costruzione di una nuova doppia palestra.

I lavori nelle sedi di Igis e Rüti dovrebbero iniziare già nel corso di quest'anno. La popolazione sarà invitata a esprimere la propria opinione a giugno, prima che la strategia venga presentata in autunno in occasione di un'assemblea comunale, precisa la nota.

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