La zona interessata dalla caduta di sassi UT Grigioni

Per proteggere un cantiere previsto nei pressi della gola di Versam sarà necessario installare reti di protezione contro la caduta massi. Gli accertamenti geologici avranno luogo il prossimo martedì 11 febbraio.

Swisstxt

Per questo motivo la strada per Versam dovrà essere chiusa temporaneamente. Per gli utenti della strada esiste una possibile deviazione attraverso Flims.

Nel corso di quest'anno, l'Ufficio tecnico dei Grigioni (UT) intende sistemare i muri di sostegno e di parapetto

. Il tratto stradale interessato è lungo circa 100 metri. Le pareti rocciose praticamente verticali raggiungono l'altezza di 75 metri sopra il livello della strada.