Dal 25 novembre al 10 dicembre si terranno diverse manifestazioni nei Grigioni contro la violenza domestica. Keystone

Per la quinta volta dal 25 novembre al 10 dicembre avranno luogo le giornate d'azione contro la violenza domestica in diverse regioni del Canton Grigioni. Quest'anno verranno incentrate sulle offerte di aiuto per le vittime e per le persone che esercitano violenza.

SDA

L'anno scorso nei Grigioni sono stati registrati 246 reati di violenza domestica, secondo la statistica criminale della Polizia cantonale retica. Questi possono comprendere minacce, aggressioni e lesioni.

«La violenza domestica è molto diffusa in tutta la popolazione, ha spiegato la responsabile del Servizio di coordinamento violenza domestica, Madlaina Baselgia, a Keystone-ATS.

Rimane però un fenomeno difficile da quantificare, perché si tratta di un delitto senza testimoni. Molte vittime non si rivolgono alla polizia per paura o per vergogna».

Supporto per le vittime e per chi esercita violenza

Per promuovere il dialogo e la consapevolezza su questo tema, la quinta edizione delle giornate d'azione mira a far conoscere le offerte d'aiuto presenti nel Canton Grigioni.

«In una situazione non acuta, sia i familiari che le vittime possono rivolgersi al centro di consulenza per il sostegno alle vittime», continua Baselgia. Si tratta di un'offerta gratuita, indipendente e che sottostà al segreto professionale.

«Chi subisce una violenza può anche ricorrere alla consulenza di infermieristica forense presso l'Ospedale cantonale dei Grigioni. Le vittime possono sottoporsi a esami medici e documentare la violenza in modo da poterli utilizzare davanti a un tribunale», ha spiegato Baselgia.

Pure per le persone che esercitano violenza sono state create delle offerte di supporto. Esse possono rivolgersi al centro di consulenza cantonale per autori di violenza. Anche in questo caso si tratta di un servizio gratuito.

Manifestazioni e iniziative

Dal 25 novembre al 10 dicembre verranno organizzate diverse manifestazioni e iniziative. In questo modo secondo Madlaina Baselgia si crea un dialogo, in cui la popolazione viene sensibilizzata su un tema che spesso è ancora un tabù.

«Tra i vari eventi ci sarà ad esempio la proiezione del film «C'è ancora domani» al cinema Teatro Raetia di Thusis, un evento di beneficenza con una visita guidata al Museo Kirchner di Davos, un concerto con la band romancia «ladunna» e la società musicale Union a Coira, uno stand informativo a Scuol e una rappresentazione tratrale a Thusis e Davos», elenca la responsabile del Servizio cantonale di coordinamento violenza domestica.

Inoltre alcune panetterie in diverse regioni del cantone venderanno il pane in sacchetti, sui quali verranno stampate informazioni sulle offerte di aiuto per le persone colpite.

anve, ats