Per garantire un futuro al comprensorio di Splügen-Tambo, i vertici degli impianti propongono ai comuni di cofinanziare l'infrastruttura per l'innevamento tecnico. Keystone

L'infrastruttura tecnica per innevare le piste a Splügen (GR) potrebbe essere in futuro rilevata dai Comuni. Per questo è necessario fondare una nuova società, chiamata Tambo Finanz-Infra AG. L'idea è stata presentata ieri. L'ultima parola spetta al popolo.

Keystone-SDA SDA

Da anni gli impianti di risalita Splügen-Tambo nella regione Viamala sono confrontati con problemi finanziari. Per poter attuare in futuro ulteriori investimenti, i vertici hanno presentato ieri un possibile approccio: creare una società cofinanziata da sette comuni, che si faranno carico dei costi del sistema per innevare le piste.

«Solo con un'infrastruttura di innevamento efficiente e ad altre prestazioni possiamo creare una base stabile per lo sviluppo futuro del comprensorio sciistico», ha affermato il direttore degli impianti, Fabian Koch, citato oggi in un comunicato.

Pagare e ricevere uno sconto

Per garantire l'approvvigionamento idrico, rinnovare gli impianti di innevamento tra Tanatzhöhli e la stazione a valle e introdurre un nuovo sistema per innevare la pista da slittino sono necessari 2,98 milioni di franchi.

L'investimento sarà reso possibile dal capitale finanziario della Tambo Finanz-Infra AG, che ammonta a 1,7 milioni di franchi. A ciò vanno aggiunti circa 2 milioni di garanzia da parte dei Comuni di Rheinwald, Andeer, Sufers, Ferrera, Muntogna da Schons, Zillis-Reischen e Rongellen.

La palla passa ora agli elettori che in assemblea comunale voteranno sulla partecipazione finanziaria al progetto. Il primo Comune ad esprimersi sarà Rheinwald il 16 ottobre, gli altri seguiranno entro la fine dell'anno.

Stando alla nota odierna, i Comuni che sottoscriveranno capitale azionario riceveranno in cambio uno sconto del 50% sugli abbonamenti stagionali per i propri cittadini.

Approccio simile a Flims, Laax e Falera

L'idea di coinvolgere la mano pubblica nel finanziamento di impianti turistici e sportivi non è nuova nei Grigioni. Diversi anni fa a Flims, Laax, Falera è stata fondata la Finanz Infra AG.

La società ha acquistato dal Gruppo Weisse Arena l'infrastruttura delle piste e quella per l'innevamento artificiale. In seguito è stata poi affittata alla società che gestisce gli impianti di risalita.

A inizio settembre di quest'anno questo modello è stato ampliato. I tre Comuni hanno infatti comunicato di voler rilevare l'intera infrastruttura turistica in quota.

Questo per evitare che investitori esteri li precedano. In totale, la società vuole trasferire le sue strutture al settore pubblico per 94,5 milioni di franchi; Flims, Laax e Falera cofinanzieranno l'acquisizione con un totale di 50 milioni di franchi.

Pure in questo caso l'ultima parola spetta agli elettori.