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Incidente Si ribalta con il gatto delle nevi a Lenzerheide, ferito un 50enne

SDA

29.3.2026 - 10:38

La zona dell'incidente.
La zona dell'incidente.
Keystone

Un gatto delle nevi privato si è ribaltato più volte, scivolando lungo un pendio, venerdì sera a Lenzerheide (GR). Il conducente è rimasto ferito ed è stato elitrasportato all'Ospedale cantonale di Coira con la Rega.

Keystone-SDA

29.03.2026, 10:38

29.03.2026, 10:41

L'uomo, un cinquantenne, stava percorrendo in salita un sentiero innevato in località Lavoz, indica in una nota odierna la polizia grigionese. Nel tentativo di superare un cumulo di neve, il mezzo è uscito di strada e si è fermato sui cingoli circa 40 metri più in basso.

Il conducente è riuscito a uscire dal veicolo da solo e a chiamare i soccorsi. Polizia e procura stanno ora indagando sulle circostanze esatte del sinistro.

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