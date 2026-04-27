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Lia Rumantscha Settimana intensiva di romancio per 61 allievi rovenienti da tutta la Svizzera

SDA

27.4.2026 - 11:30

Il progetto consente di imparare il romancio in tutti e cinque gli idiomi (Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Vallader e Puter), nonché nella versione standard «Rumantsch Grischun». (immagine d'archivio)
Il progetto consente di imparare il romancio in tutti e cinque gli idiomi (Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Vallader e Puter), nonché nella versione standard «Rumantsch Grischun». (immagine d'archivio)
Keystone

Prende il via oggi nei Grigioni la settimana intensiva del progetto «Rumantsch a distanza», organizzato dalla Lia Rumantscha. Fino a venerdì, 61 giovani provenienti da tutta la Svizzera parteciperanno a un programma comune nella regione della Surselva, nella Val Surses e in Bassa Engadina.

Keystone-SDA

27.04.2026, 11:30

Lo indica in una nota odierna la Lia Rumantscha, l'organizzazione federativa per tutte le associazioni culturali di lingua romancia, precisando che i partecipanti verranno accolti oggi a Coira dal consigliere di Stato Jon Domenic Parolini, prima di venire distribuiti tra le sedi di Ilanz, Riom e Lavin.

Il programma prevede lezioni al mattino e attività culturali e regionali nel pomeriggio, tra cui visite guidate, incontri con realtà locali e laboratori creativi, prosegue il comunicato.

La settimana intensiva completa l'offerta di insegnamento a distanza del romancio, introdotta nell'anno scolastico 2024/2025, a cui partecipano oltre 90 studenti di 12 cantoni, tra cui però non figura il Ticino, con l'obiettivo di promuovere lingua e cultura romancia e rafforzare la comprensione interculturale nel Paese.

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