Immagine d'illustrazione sda

Lo scorso novembre durante un'operazione notturna di regolazione dei lupi in Surselva, un guardiano della selvaggina ha abbattuto per errore tre linci. L'uomo è stato ora sanzionato, ha confermato la Procura pubblica a Keystone-ATS.

Keystone-SDA SDA

La notizia è stata data oggi dal portale online südostschweiz.ch. Il 6 maggio il ministero pubblico ha emesso un decreto d'accusa contro il guardiano della selvaggina. L'uomo ha violato la Legge federale sulla caccia, dato che sparando agli animali – due cuccioli e un maschio adulto – ha ucciso per negligenza una specie protetta. Il guardiano non si è avvicinato sufficientemente agli animali per identificarli con più chiarezza prima di sparare.

Al guardiano della selvaggina, che si era autodenunciato appena si è reso conto dell'errore, sarà inflitta una multa a quattro cifre. L'uomo ha accettato la sanzione, ha indicato il ministero pubblico.