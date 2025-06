La Ferrovia retica (FR) ha chiuso la tratta Campocologno-Brusio della linea del Bernina in Valposchiavo (GR) per motivi di sicurezza. Il provvedimento dovrebbe rimanere in vigore fino a dopodomani, ha indicato oggi l'azienda.

Immagine d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

A causa del rischio di caduta di massi, è necessario sgomberare rocce sopra la linea, scrive FR in un comunicato. Tra Poschiavo e Tirano (Italia) circolano autobus sostitutivi con una disponibilità di posti limitata.