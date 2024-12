La cozza quagga è una delle specie invasive che causano gravi danni ai corpi d'acqua. Keystone

Il Canton Grigioni vuole evitare che specie invasive come la cozza quagga vengano introdotte in acque retiche. In una nota odierna si legge che si sta preparando un obbligo di notifica e lavaggio per i natanti, che verranno introdotte al più presto nell'aprile 2025.

Attualmente nelle acque grigionesi non sono state rilevate specie invasive, ha dichiarato Sascha Gregori dell'Ufficio per la natura e l'ambiente a Keystone-ATS.

Sono presenti alcune popolazioni di peste acquatica canadese in Prettigovia, nella val Domigliasca, in Alta Engadina, in Bassa Mesolcina e in Valposchiavo, dove però «il danno non è così grave come, ad esempio, con la cozza quagga», ha detto Gregori.

A partire dal 2020 vengono eseguiti dei monitoraggi nelle acque dove sono presenti delle imbarcazioni o vengono organizzate delle regate, come ad esempio nei laghi dell'Alta Engadina, quello di Davos, di Lenzerheide o di Poschiavo.

Di pari passo con altri Cantoni

Per evitare che specie dannose si propaghino e causino danni ecologici importanti, dalla prossima primavera verrà introdotto un obbligo di notifica e lavaggio per le imbarcazioni.

Questo varrà solo per barche immatricolate. Per quelle prive di targa e attrezzature per gli sport acquatici basterà un lavaggio accurato prima di ogni cambio di corpo d'acqua.

«Entro la primavera dobbiamo trovare dei posti per la pulizia e formare il personale», ha spiegato Gregori. «Le imbarcazioni vanno pulite a fondo con delle idropulitrici. Bisogna conoscere la struttura di una barca, per sapere dove possono essere presenti dei residui d'acqua.»

Con questa nuova regolamentazione il Canton Grigioni si associa ai Cantoni della Svizzera centrale e al Canton Berna, che già quest'anno hanno introdotto un simile obbligo. Fino all'entrata in vigore delle nuove regole, il Cantone nella sua nota invita i conducenti di natanti a rinunciare a cambiare posto alle barche o sottoporle a un lavaggio a fondo.