GrigioniLuce verde all'impianto fotovoltaico a Samedan
6.11.2025 - 09:16
Il Governo retico ha rilasciato l'autorizzazione per realizzare l'impianto fotovoltaico alpino alla Energia Solara Engiadinaisa. I circa 26'800 pannelli verranno installati nelle vicinanze dell'aeroporto di Samedan (GR).
La zona esatta si trova fra lo scalo engadinese e l'Ova da Flaz, a 1700 metri di quota. L'impianto si estenderà su una superficie di circa 21 ettari, scrive oggi il Governo in un comunicato. I pannelli verranno collocati a una distanza di 6,5 metri, consentendo così di poter continuare a sfruttare la superficie per scopi agricoli. È prevista una produzione annua di 18,8 gigawattora.
La costruzione avverrà in due fasi. La prima finirà nel 2027, la seconda nel 2028. Nella parte meridionale dell'impianto verrà costruito un edificio tecnico. L'elettricità sarà immessa nella rete elettrica esistente tramite due stazioni di trasformazione.
Negli ultimi mesi nei Grigioni due impianti solari alpini hanno cominciato a produrre energia. Si tratta di Madrisa Solar sopra Klosters (GR), in Prettigovia, realizzato dalla società Madrisa Solar. Repower, l'azienda elettrica del Canton Zurigo EKZ e il Comune di Klosters detengono ciascuno un terzo delle azioni della società.
Nel Comune di Tujetsch in Surselva i pannelli di SedrunSolar di Energia Alpina hanno anche iniziato a immettere energia in rete. Sempre in questa regione un altro impianto si trova in fase di costruzione, ovvero NalpSolar di Axpo.