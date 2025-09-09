GrigioniTrovato un lupo ucciso in Valposchiavo, aperta un'inchiesta
9.9.2025 - 09:06
Il 1. settembre in Valposchiavo è stata ritrovata la carcassa di un lupo. Secondo un comunicato stampa, l'esemplare presentava una ferita d'arma da fuoco, malgrado nella regione non sia consentito abbattere dei lupi. È stata quindi aperta un'inchiesta penale.
I guardiani della selvaggina cantonali hanno confermato che il lupo rinvenuto è stato ferito mortalmente. La polizia cantonale ha quindi immediatamente avviato un'indagine.
Le autorità hanno portato la carcassa dell'animale, un maschio, al centro di medicina veterinaria dei pesci e degli animali selvatici di Berna per ulteriori accertamenti forensi e biologici. Questi forniranno ulteriori indizi sulla dinamica dei fatti.