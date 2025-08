Gli attacchi da parte del lupo a equini rimangono rari. Ad oggi nel Canton Grigioni se ne contano otto. (immagine simbolica) Keystone

Un asino adulto è stato ucciso da un lupo il 29 luglio a nord del paese di Mesocco, in Mesolcina (GR), si evince da una mappa dell'Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni. Lo conferma anche il responsabile grandi predatori, Arno Puorger, a Keystone-ATS.

«Abbiamo inviato all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) la domanda per abbattere fino alla fine di agosto due terzi dei lupi nati quest'anno nel branco Moesola come misura reattiva alla predazione», ha spiegato Puorger. Al momento non è ancora stata osservata la presenza di nuove nascite nel branco dell'Alta Mesolcina.

Per rimuovere l'intero branco sono necessarie almeno due predazioni di equini. È ciò che prevede l'ordinanza federale sulla caccia entrata in vigore il primo febbraio di quest'anno.

Gli attacchi a equini sono rari

È la seconda volta che un asino viene ucciso dal grande predatore nel Canton Grigioni.

Nel 2023, sempre nel Comune di Mesocco, un animale era stato ferito mortalmente, ha indicato a Keystone-ATS la fondazione Kora, attiva nell'ecologia dei carnivori e nella gestione della fauna selvatica.

Guardando i dati statistici relativi ai danni agli animali da reddito risarciti dall'UFAM gli attacchi a equini in Svizzera sono rari.

Nel Canton Grigioni sono stati complessivamente otto, compresi i due asini uccisi in Val Mesolcina (sette asini e un cavallo).