GrigioniUcciso un lupo in Valposchiavo, denunciato un cacciatore
SDA
9.2.2026 - 11:16
La Procura pubblica grigionese ha deciso di aprire un procedimento penale contro un cacciatore a seguito dell'uccisione non autorizzata di un lupo in Valposchiavo scoperto nel settembre del 2025. La conferma è stata data oggi a Keystone-ATS.
Keystone-SDA
09.02.2026, 11:16
09.02.2026, 11:20
SDA
A carico del cacciatore – per cui vige la presunzione d'innocenza – entra in considerazione un'infrazione alla Legge sulla caccia. Il lupo è un animale protetto dal diritto federale, ha scritto il ministero pubblico.
Secondo il testo di legge, chi caccia o uccide intenzionalmente e senza autorizzazione animali protetti rischia una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Se l'autore ha invece agito per negligenza rischia una multa fino a un massimo di 10'000 franchi.
La carcassa dell'esemplare maschio ritrovata il primo settembre dell'anno scorso in Valposchiavo presentava una ferita mortale d'arma da fuoco. Nella regione non era consentito l'abbattimento di lupi.