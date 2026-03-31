Secondo Repower, l'impianto fotovoltaico Madrisa Solar, situato a 2'000 metri di altitudine nel Comune di Klosters (GR), è il primo impianto solare alpino della Svizzera ad essere stato collegato alla rete lo scorso autunno. (immagine d'archivio) Keystone

L'impianto fotovoltaico Madrisa Solar sopra Klosters (GR) in Prettigovia ha prodotto più energia elettrica del previsto nel suo primo inverno. A inizio maggio avrà inizio la seconda tappa della costruzione, ha scritto oggi Repower in un comunicato.

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L'impianto ha prodotto circa 1,5 gigawattora di energia elettrica nel semestre invernale, da ottobre a marzo, ha comunicato oggi l'azienda energetica. In questo periodo erano in funzione circa 3'600 pannelli solari, pari a circa il 20% dell'impianto complessivo previsto.

L'obiettivo è quello di collegare alla rete circa il 70% dell'impianto entro novembre. La messa in funzione completa è prevista entro la fine del 2027.

Effetto albedo fa aumentare la potenza

L'impianto si trova a circa 2'000 metri sul livello del mare ed è progettato per un'elevata produzione di energia elettrica invernale. Dopo la prima nevicata, la potenza è aumentata di circa il 15% grazie all'effetto albedo, ovvero la capacità di una superficie di riflettere la radiazione solare. Ciò è stato reso possibile dai pannelli solari bifacciali, che producono energia su entrambi i lati.

L'energia elettrica prodotta viene utilizzata dall'azienda elettrica del Canton Zurigo (EKZ) e dagli impianti di risalita di Klosters-Madrisa. In combinazione con gli impianti fotovoltaici delle funivie è stata prodotta più energia di quanta ne servisse per il funzionamento durante la stagione invernale.

Il committente dell'impianto è la società Madrisa Solar SA. Repower, EKZ e il comune di Klosters detengono ciascuno un terzo della società. L'investimento complessivo ammonta a 70 milioni di franchi.

Altri due grandi impianti solari alpini stanno attualmente sorgendo nei Grigioni nell'ambito del Solarexpress della Confederazione: NalpSolar di Axpo e SedrunSolar di Energia Alpina. Entrambi si trovano nel comune di Tujetsch, nella Surselva. Madrisa Solar è stato il primo di questi impianti ad essere collegato alla rete lo scorso settembre nell'ambito del Solarexpress.