Il Comune di Lumnezia in Surselva è composto da otto località, ognuna ha il diritto di avere un rappresentante in municipio. (immagine d'archivio) Keystone

Nelle ultime elezioni il Comune di Lumnezia non ha raggiunto il numero minimo di municipali eletti. Dei nove seggi a disposizione, solo cinque sono stati occupati. Per permettere al comune di prendere decisioni, il Governo ha nominato un commissario governativo.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Il Comune di Lumnezia in Surselva, nato nel 2013 dalla fusione di otto località, conta ben nove municipali, un rappresentante per ogni ex comune. Un punto voluto dal contratto di aggregazione per proteggere le minoranze, soggetto a diverse discussioni prima della fusione.

Lo scorso settembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo integrale per il periodo 2025-2028. Solo cinque persone si sono candidate e sono poi state elette. Per il secondo turno non è arrivata neanche una candidatura.

Ex sindaco come commissario

Per fare in modo che il comune sia in grado di prendere decisioni è necessaria la presenza di almeno cinque municipali, scrive oggi il Governo in un comunicato. È ciò che prevede anche la legge cantonale sui Comuni. Malgrado il numero sia raggiunto, non è conforme allo statuto comunale, che ne prevede appunto nove. Inoltre se un membro dovesse essere assente o dovesse per un qualsiasi motivo ricusarsi, il comune non sarebbe in grado di deliberare.

Per questo il Governo ha eletto l'ex sindaco di Morissen, Ueli Caduff, come commissario governativo. Il Comune di Lumnezia, si legge nella nota, è d'accordo con questa nomina.

L'obiettivo di questa misura è garantire al comune la capacità di agire e decidere. Il commissario governativo è autorizzato a partecipare alle sedute del municipio e se necessario esprimere un voto. Per sgravare gli altri municipali può assumere anche compiti operativi o strategici. Inoltre aiuterà il Comune nella ricerca di ulteriori membri per l'esecutivo.

L'incarico scadrà il 31 dicembre 2028. Se il municipio sarà completo prima di questa data, il mandato del commissario si concluderà in anticipo.