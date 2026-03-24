  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Valsot, Masso gigante intrappola un operaio: ferito gravemente

SDA

24.3.2026 - 15:34

Il masso di due metri cubi che colpito e intrappolato un operaio nella frazione del Comune di Valsot. Il 37enne ha riportato ferite gravi.
Il masso di due metri cubi che colpito e intrappolato un operaio nella frazione del Comune di Valsot. Il 37enne ha riportato ferite gravi.
Keystone

Ieri pomeriggio un operaio è rimasto intrappolato sotto una pietra di due metri cubi, che si è staccata dalla parete di un seminterrato di un'antica casa engadinese. L'incidente è avvenuto nella frazione di Raschvella, fra Ramosch e Strada. L'uomo ha riportato ferite gravi, scrive oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato.

Keystone-SDA

24.03.2026, 15:34

24.03.2026, 15:47

L'operaio si trova tutt'ora in condizioni critiche, ha dichiarato un portavoce della polizia a Keystone-ATS. Il 37enne italiano avrebbe riportato innumerevoli fratture. La parte inferiore del corpo è stata la più colpita, ma anche la parte superiore è rimasta ferita: oltre a decine di fratture, l'uomo ha subito anche lesioni interne.

L'operaio era impegnato in lavori di ristrutturazione nel seminterrato dell'edificio quando la pietra si è staccata. I suoi colleghi l'hanno subito aiutato e hanno sostenuto l'enorme masso fino all'arrivo dei soccorsi. Questa è stata la sua «grande fortuna», ha affermato il portavoce. Anche il pavimento morbido della cantina ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Per estrarre l'uomo è stato chiamato il servizio di soccorso stradale dei pompieri di Pisoc. Un equipaggio della Rega ha infine trasportato il 37enne all'Ospedale cantonale di Coira.

I più letti

In Svizzera torna l'inverno: pioggia, vento e neve anche fino in pianura
C'è da preoccuparsi? Dopo la delusione di Hafjell Odermatt si interroga sul futuro
Addio a Gino Paoli: morto a 91 anni il grande cantautore italiano
Caos sui mercati azionari: cosa consigliano di fare gli esperti?
Sesso in Italia: in 25 anni boom dei rapporti a tre

Altre notizie

Grigioni. A bordo di «Sanadura» anche esperti dell'ambito sanitario

GrigioniA bordo di «Sanadura» anche esperti dell'ambito sanitario

Ticino. Zali scioglie le riserve, si ricandida con degli obiettivi chiari

TicinoZali scioglie le riserve, si ricandida con degli obiettivi chiari

Grigioni. Lupi più schivi e meno vicini agli insediamenti

GrigioniLupi più schivi e meno vicini agli insediamenti