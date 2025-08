Pastore con mandria di pecore nei Grigioni Keystone

Nel primo semestre dell'anno i lupi hanno predato 23 animali da reddito nei Grigioni, stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca. Nello stesso periodo del 2024 ne erano stati uccisi 40.

Keystone-SDA SDA

Attualmente nel cantone vivono stabilmente otto branchi di lupi, mentre altri due si spostano anche oltre confine. Non è invece ancora chiaro se sopravvivano ancora esemplari di un altro branco, dopo che molti dei suoi componenti sono stati abbattuti lo scorso inverno.

Tra settembre 2024 e gennaio 2025 le autorità grigionesi hanno infatti fatto sopprimere 48 lupi per ridurre le predazioni di animali da reddito nell'attuale stagione di pascolo.

Per il momento i numeri sembrano dar loro ragione. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nei primi sei mesi del 2025 sono state uccise 18 pecore in meno.

Luglio è stato un mese più difficile per gli allevatori, con la predazione di 44 ovini e un asino. Il dato è in linea con quello dello scorso anno (42 ovini e un bovino).

Lupo ucciso a Pontresina

Il rapporto cantonale rileva che nel secondo trimestre dell'anno i guardacaccia hanno abbattuto un lupo a Pontresina a causa del suo comportamento, mentre altri due sono stati trovati morti: uno sulle rive del Reno vicino a Tamins e uno a Rheinwald. Un quarto animale è morto a Silvaplana in un incidente stradale.

Tutti gli esemplari, tranne quello trovato in riva al Reno, sono stati portati all'Istituto di patologia animale dell'università di Berna per essere esaminati. I risultati non sono ancora disponibili.