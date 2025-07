Sabato pomeriggio tre persone sono rimaste leggermente ferite in seguito a uno scontro tra un camper e un'auto avvenuto sulla strada nazionale N13 a Mesocco, nei Grigioni. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale retica.

Un'immagine fornita dalla polizia cantonale dei Grigioni. Polizia cantonale dei Grigioni.

Keystone-SDA SDA

Il conducente 75enne del camper con agganciato un rimorchio, proveniva da San Bernardino e stava viaggiando in direzione sud quando, nell'affrontare una curva, sotto Pian San Giacomo, ha invaso la corsia di contromano entrando in collisione frontalmente e lateralmente con l'auto guidata da una 49enne che procedeva in senso opposto e finendo poi contro il guardrail, indica la nota.

Entrambi i conducenti e il passeggero a bordo del veicolo guidato dalla donna hanno riportato ferite leggere e sono stati sottoposti a controlli medici, viene precisato. La polizia cantonale e la procura pubblica dei Grigioni indagano per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.