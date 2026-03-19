L'alluvione del 21 giugno 2024 ha causato danni considerevoli alle infrastrutture agricole di diversi Comuni mesolcinesi. La fotografia mostra la situazione a un mese dal nubifragio. (immagine d'archivio) Keystone

Il Governo retico ha concesso al Comune di Lostallo un contributo di 511'000 franchi per ripristinare le infrastrutture agricole danneggiate dall'alluvione del giugno 2024. I costi complessivi ammontano a 1,72 milioni di franchi.

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La concessione del contributo presuppone la garanzia di un corrispondente aiuto federale pari al 39% dei costi complessivi, scrive oggi il Governo in un comunicato.

L'alluvione del 21 giugno 2024 ha causato la morte di tre persone e danni considerevoli in diversi Comuni. A Roveredo, Grono, Cama, Lostallo, Soazza e Mesocco sono state colpite anche le infrastrutture agricole.

Per il loro ripristino i contributi verranno versati al Comune di Lostallo, che ha creato un conto separato per la contabilizzazione di tutte le fatture e la ripartizione dei costi rimanenti. Per questo motivo gli aiuti della Confederazione e del Cantone vengono riscossi in maniera centralizzata tramite il Comune di Lostallo.