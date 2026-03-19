Dopo l'alluvioneSì dal Governo retico a 511'000 franchi per le infrastrutture agricole della Mesolcina
SDA
19.3.2026 - 08:46
Il Governo retico ha concesso al Comune di Lostallo un contributo di 511'000 franchi per ripristinare le infrastrutture agricole danneggiate dall'alluvione del giugno 2024. I costi complessivi ammontano a 1,72 milioni di franchi.
Keystone-SDA
19.03.2026, 08:46
19.03.2026, 08:54
SDA
La concessione del contributo presuppone la garanzia di un corrispondente aiuto federale pari al 39% dei costi complessivi, scrive oggi il Governo in un comunicato.
L'alluvione del 21 giugno 2024 ha causato la morte di tre persone e danni considerevoli in diversi Comuni. A Roveredo, Grono, Cama, Lostallo, Soazza e Mesocco sono state colpite anche le infrastrutture agricole.
Per il loro ripristino i contributi verranno versati al Comune di Lostallo, che ha creato un conto separato per la contabilizzazione di tutte le fatture e la ripartizione dei costi rimanenti. Per questo motivo gli aiuti della Confederazione e del Cantone vengono riscossi in maniera centralizzata tramite il Comune di Lostallo.