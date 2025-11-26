Michèle Hess arriva in Banca Cantonale Grigione Governo GR

Michèle Hess è stata nominata dal Governo retico quale membro del Consiglio di banca della Banca Cantonale Grigione. Assumerà, spiega una nota diffusa mercoledì, la funzione a partire dal 1° aprile per il periodo 2026-2030.

Lo stesso Governo, che è competente per la nomina del CdB composto da sette membri, evidenza la pluriennale e provata esperienza di Hess nel settore bancario e finanziario.

Michèle Hess è Executive Director presso hs-consult a Zurigo dal 2025. In precedenza ha lavorato per 11 anni presso PricewaterhouseCoopers a Zurigo e per 8 anni presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.