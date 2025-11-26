  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Importante nomina Michèle Hess consigliera della Banca Cantonale Grigione

Swisstxt

26.11.2025 - 07:36

Michèle Hess arriva in Banca Cantonale Grigione
Michèle Hess arriva in Banca Cantonale Grigione
Governo GR

Michèle Hess è stata nominata dal Governo retico quale membro del Consiglio di banca della Banca Cantonale Grigione. Assumerà, spiega una nota diffusa mercoledì, la funzione a partire dal 1° aprile per il periodo 2026-2030.

SwissTXT

26.11.2025, 07:36

26.11.2025, 08:11

Lo stesso Governo, che è competente per la nomina del CdB composto da sette membri, evidenza la pluriennale e provata esperienza di Hess nel settore bancario e finanziario.

Michèle Hess è Executive Director presso hs-consult a Zurigo dal 2025. In precedenza ha lavorato per 11 anni presso PricewaterhouseCoopers a Zurigo e per 8 anni presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»
Nasconde il corpo della madre morta e si traveste da lei per incassare la pensione
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione

Altre notizie

Passano da 6 a 5. Bellinzona riorganizza le zone che compongono l’Istituto scolastico

Passano da 6 a 5Bellinzona riorganizza le zone che compongono l’Istituto scolastico

Grigiioni. Il Centro punta su Aita Zanetti, sindaca di Scuol, per il Governo

GrigiioniIl Centro punta su Aita Zanetti, sindaca di Scuol, per il Governo

Nuovo orario da dicembre. Treni per portare l’Insubria sulle piste da sci ticinesi

Nuovo orario da dicembreTreni per portare l’Insubria sulle piste da sci ticinesi