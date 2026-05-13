Il Governo grigionese vuole che Berna continui a promuovere la piazza economica svizzera. Coira critica però la tempistica della messa in consultazione del progetto. (immagine simbolica) Keystone

Il Consiglio federale ha scelto il momento sbagliato per la consultazione relativa alle misure per promuovere la piazza economica. La critica viene sollevata dal Governo grigionese, che chiede a Berna di rielaborare il messaggio.

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«La consultazione sarebbe stata avviata nonostante nei dibattiti parlamentari relativi al pacchetto di sgravio 2027 fosse già emerso che elementi sostanziali della politica regionale e del turismo sarebbero ancora stati adeguati», si legge oggi in un comunicato del Governo retico. A seguito al confronto all'interno delle Camere federali sono disponibili maggiori mezzi rispetto a quanto ipotizzato nel messaggio del Consiglio federale.

Il progetto del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca prevede un finanziamento di oltre 390 milioni di franchi per continuare a garantire la competitività della piazza economica svizzera negli anni 2028-2031. A fine 2027 scadrà infatti il finanziamento degli strumenti quali e-government, contributi per promuovere l'innovazione Innotour e risorse per Svizzera Turismo.

L'esecutivo grigionese non comprende inoltre il motivo per cui nel progetto del Consiglio federale sia previsto un possibile ritiro della politica regionale condivisa con i Cantoni. «Ciò è in contraddizione con l'obiettivo dichiarato di rafforzare lo sviluppo economico delle regioni», continua la nota. Il Governo sottolinea l'importanza dei contributi che promuovono l'innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo regionale nei Grigioni.

Malgrado le critiche, il Governo retico ha accolto con favore la continuazione del finanziamento dei mezzi per incentivare la piazza economica in Svizzera.