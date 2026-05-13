In consultazioneCoira critica Berna per le misure per promuovere la piazza economica
SDA
13.5.2026 - 09:24
Il Consiglio federale ha scelto il momento sbagliato per la consultazione relativa alle misure per promuovere la piazza economica. La critica viene sollevata dal Governo grigionese, che chiede a Berna di rielaborare il messaggio.
Keystone-SDA
13.05.2026, 09:24
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«La consultazione sarebbe stata avviata nonostante nei dibattiti parlamentari relativi al pacchetto di sgravio 2027 fosse già emerso che elementi sostanziali della politica regionale e del turismo sarebbero ancora stati adeguati», si legge oggi in un comunicato del Governo retico. A seguito al confronto all'interno delle Camere federali sono disponibili maggiori mezzi rispetto a quanto ipotizzato nel messaggio del Consiglio federale.
Il progetto del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca prevede un finanziamento di oltre 390 milioni di franchi per continuare a garantire la competitività della piazza economica svizzera negli anni 2028-2031. A fine 2027 scadrà infatti il finanziamento degli strumenti quali e-government, contributi per promuovere l'innovazione Innotour e risorse per Svizzera Turismo.
L'esecutivo grigionese non comprende inoltre il motivo per cui nel progetto del Consiglio federale sia previsto un possibile ritiro della politica regionale condivisa con i Cantoni. «Ciò è in contraddizione con l'obiettivo dichiarato di rafforzare lo sviluppo economico delle regioni», continua la nota. Il Governo sottolinea l'importanza dei contributi che promuovono l'innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo regionale nei Grigioni.
Malgrado le critiche, il Governo retico ha accolto con favore la continuazione del finanziamento dei mezzi per incentivare la piazza economica in Svizzera.