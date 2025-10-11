  1. Clienti privati
Grigioni È morto l'ex consigliere nazionale Josias Gasser, aveva 72 anni

SDA

11.10.2025 - 10:09

Josias Gasser era un volto noto anche a Berna.
Josias Gasser era un volto noto anche a Berna.
Keystone

È morto Josias Gasser, figura di spicco del Partito dei verdi liberali (PVL) nel canton Grigioni, che ha anche rappresentato in Consiglio nazionale a Berna.

Keystone-SDA

11.10.2025, 10:09

11.10.2025, 10:19

È deceduto a causa di un'emorragia cerebrale, si legge nell'annuncio funebre pubblicato oggi dalla stampa retica. Aveva 72 anni.

Imprenditore attivo nel settore dei materiali costruzione – la Gasser Baumaterialien ha otto filiali nella Svizzera orientale – è stato a lungo membro del Gran consiglio grigionese, che aveva lasciato due anni or sono.

Dal 2011 al 2015 era stato membro del Consiglio nazionale, conquistando il primo seggio PVL retico della storia. Nelle ultime elezioni Josias Florian Gasser – questo il nome completo – si era candidato nuovamente per Berna, però per il cantone di Svitto, dove si era trasferito insieme alla compagna: non aveva comunque avuto successo.

«La tua traccia rimane indimenticabile: la tua energia infinita, i tuoi valori, le tue opere, la tua gentilezza, la tua generosità», scrive la famiglia nell'annuncio funebre. Il defunto sarà seppellito a Haldenstein (GR).

