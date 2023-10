Un 52enne su una bici reclinata ha perso la vita ieri, sabato, in un incidente verificatosi sulla strada cantonale a Soazza, nei Grigioni.

L'uomo era stato elitrasportato all'ospedale civico di Lugano con la Rega. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un centauro, che ha riportato ferite leggere.

Poco dopo mezzogiorno, indica la polizia grigionese in un comunicato odierno, la vittima è stata superata in un tratto rettilineo dalla motocicletta. In quel momento tra i due mezzi è però avvenuta una collisione.

Dopo le prime cure, il 52enne è stato portato con la Rega all'Ospedale Civico di Lugano, dove è deceduto oggi. Procura e polizia stanno ora indagando sull'esatta dinamica dell'incidente.

bt, ats