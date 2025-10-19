  1. Clienti privati
Grigioni Motocarro si ribalta a Klosters, ferito un 57enne

SDA

19.10.2025 - 12:08

Il motocarro ribaltato.
Il motocarro ribaltato.
Keystone

Un 57enne alla guida di un motocarro è rimasto incastrato sotto il veicolo che si è ribaltato ieri pomeriggio a Klosters (GR). Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'uomo è stato trasportato dalla Rega all'ospedale cantonale di Coira.

Keystone-SDA

19.10.2025, 12:08

19.10.2025, 12:18

Secondo quanto ha reso noto oggi la polizia cantonale dei Grigioni, verso le 16:00 l'uomo stava percorrendo la Pagrüegerweg, quando il motocarro ha urtato un muro sul lato montagna della carreggiata a corsia unica, ribaltandosi poi sulla sinistra in direzione dei binari ferroviari.

Il conducente è stato sbalzato dal sedile e intrappolato sotto il veicolo e per liberarlo è intervenuto il soccorso stradale di Klosters. A causa delle operazioni di soccorso, la linea ferroviaria adiacente è rimasta chiusa per circa un'ora.

