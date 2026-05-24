  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Esce di strada e si schianta contro un terrapieno sul passo del Forno, grave il centauro

SDA

24.5.2026 - 18:06

Il centauro è uscito di strada in una curva ed è andato a schiantarsi contro un terrapieno.
Il centauro è uscito di strada in una curva ed è andato a schiantarsi contro un terrapieno.
Keystone

Un motociclista francese di 25 anni è rimasto gravemente ferito oggi a mezzogiorno in un incidente sulla strada del Passo del Forno sopra Zernez, nei Grigioni. Il centauro è uscito dalla carreggiata in una curva ed è andato a schiantarsi contro un terrapieno.

Keystone-SDA

24.05.2026, 18:06

24.05.2026, 18:23

L'incidente è avvenuto poco dopo le 12.00 nella zona di Ova Spin. L'uomo stava viaggiando da Müstair (GR) in direzione di Zernez quando, in una curva a sinistra, ha perso il controllo della due ruote, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale grigionese.

A causa dell'impatto contro il terrapieno situato accanto alla strada, il pilota è stato sbalzato dalla moto. Mentre il veicolo si è fermato nel letto di un torrente, l'uomo è rimasto a terra ferito.

Un elicottero di soccorso ha poi trasportato il 25enne in ospedale. La polizia cantonale sta indagando sull'esatta dinamica dell'incidente.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
Ecco 8 errori che possono invalidare il vostro testamento
Reinhold Messner: «Ecco perché non avrei dovuto dare l'eredità ai miei figli»
John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda

Altre notizie

Incendio. Un'abitazione brucia completamente a Malix

IncendioUn'abitazione brucia completamente a Malix

Tasse. Diversi ticinesi ricevono i richiami per la dichiarazione d'imposta... per errore

TasseDiversi ticinesi ricevono i richiami per la dichiarazione d'imposta... per errore

Grigioni. Il Moesano alza la guardia sulla vespa velutina

GrigioniIl Moesano alza la guardia sulla vespa velutina