Il motociclista dopo essere uscito di strada sotto il passaggio di Montebello su suolo del Comune di Pontresina (GR) si è schiantato con un sasso.

Lunedì pomeriggio un motociclista è rimasto ferito a seguito di un incidente sul passo del Bernina, in territorio di Pontresina, nei Grigioni. Per due ore il traffico ha potuto scorrere solo su una corsia, scrive oggi la polizia cantonale in un comunicato.

L'incidente è avvenuto verso le 16.15. Un 43enne austriaco, residente in Svizzera, stava viaggiando con altri due colleghi, quando sotto il passaggio a livello di Montebello è uscito di strada sulla destra. Di seguito, la moto ha urtato un sasso, causando la caduta del centauro, che è rimasto ferito.

Il servizio di soccorso dell'Alta Engadina è giunto sul posto e ha prestato i primi soccorsi. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Samedan.

Per regolare il traffico sono intervenuti impiegati dell'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini e la polizia grigionese.