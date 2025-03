I reati nei Grigioni nel 2024 sono calati del 5,1%. La maggior parte riguarda infrazioni del Codice penale come ad esempio i furti. (immagine simbolica) Keystone

Nel 2024 nei Grigioni sono stati registrati 12'599 reati, in calo del 5,1% rispetto al 2023. Il tasso di chiarimento è anche leggermente diminuito. In futuro la polizia criminale vuole valutare se dare priorità ai casi penali con maggiori possibilità di successo.

Keystone-SDA SDA

Soprattutto nell'ambito della criminalità digitale, gli autori e i dati si trovano spesso all'estero, ha detto oggi la responsabile della polizia giudiziaria Barbara Hubschmid in una dichiarazione video riguardante la statistica sulla criminalità. Per i reati minori, naturalmente ci si chiede se l'avvio di un procedimento legale sia giustificato, se le possibilità di successo sono scarse.

Secondo Hubschmid, nel definire le priorità si dovrebbe considerare anche la profondità d'indagine. Ad esempio nel caso di un furto con scasso, se gli autori sono noti e l'entità del reato è bassa, non è necessario avviare un «processo enorme». Sarebbe più opportuno un approccio snello.

Reati penali diminuiti

In generale, l'anno scorso i reati sono diminuiti del 5,1%. Quasi la metà di tutti i crimini previsti dal Codice penale e dalle infrazioni della Legge sugli stupefacenti è stata commessa da cittadini svizzeri.

Come nell'anno precedente, i reati contro la proprietà sono quelli più frequenti. Nel 2024 ne sono stati registrati 6704, ovvero il 2% in meno rispetto al 2023. La maggior parte è rappresentata da furti, seguita dalla frode e dai danni alla proprietà.

Secondo le statistiche, i reati nell'ambito della criminalità informatica sono diminuiti del 5% raggiungendo 1'087 casi. Il 94,8% di questi riguarda la cibercriminalità economica.

Due decessi per droga e un tentato omicidio

Nel 2024 sono calati del 39% i reati legati alle droghe. Se nel 2023 erano 1'185, l'anno scorso erano 721. 273 (38%) infrazioni sono state registrate nella regione di Coira, 164 (23%) nella regione Reno-Moesa e 135 (19%) nei Grigioni centrali. Le sostanze più consumate comprendono derivati della canapa e gli stimolanti, come cocaina, ecstasy e anfetamine. La polizia ha registrato due decessi per droga.

Con 686 casi i reati violenti rimangono a un livello costante. Nel 2024 è stato registrato un solo tentato omicidio, il numero di reati violenti è diminuito del 9%. Il numero di lesioni personali gravi è invece aumentato del 23%. In calo del 6% i casi di violenza domestica, passati da 246 a 232. Oltre la metà si è verificato all'interno di una relazione di coppia.

Quota di chiarimento in leggero calo

La quota di chiarimento complessivo per i reati contro il Codice penale è diminuito del tre percento, per un totale del 42,5%. Nel caso dei reati contro la vita e l'integrità fisica il livello rimane stabile al 92,3% (92,7%). Il numero di reati chiariti contro il patrimonio è calato del 2,4%, attestandosi al 30,1%. Per quanto riguarda invece i reati sessuali il tasso di chiarimento è aumentato del 4,6%, raggiungendo il 90,2%.