Una mostra, diverse conferenze scientifiche sull'arte e l'architettura e una giornata di festa. Così il Museo d'Arte dei Grigioni incentra il suo programma annuale 2025, presentato oggi, sul proprio giubileo.

Nel 1900 è stata fondata la Società grigione di Belle Arti, il primo passo per gettare le basi per il Museo d'Arte dei Grigioni di Coira e per la sua collezione. Ad oggi questa conta 8000 opere provenienti da tutti i settori delle arti figurative, dal 18esimo secolo fino ai giorni nostri.

Sin dalla sua fondazione il museo ha seguito il corso della storia culturale dei Grigioni. Essa comprende ad esempio l'impronta lasciata dal paesaggio montano e dall'interazione tra emigrazione e turismo.

I pezzi forti della collezione

Nella mostra creata in occasione dell'anniversario, intitolata «Da qui», a partire dal 22 febbraio 2025 verranno mostrati i capolavori della collezione. Fra i pezzi forti, ha raccontato il direttore artistico Stephan Kunz a Keystone-ATS, ci sono ad esempio opere di Angelika Kaufmann, Giovanni Segantini, della famiglia di artisti Giacometti e Ernst Ludwig Kirchner. «La mostra sorprende i visitatori con accostamenti di opere che evidenziano la ricchezza della collezione d'arte grigionese. L'esposizione presenterà anche nuove acquisizioni che mostrano la direzione in cui si vuole andare. Si tratta di artisti rinomati come Wolfgang Laib, Thomas Hirschhorn, Remy Zaugg e Mai Thu Perret», ha spiegato Kunz.

Per festeggiare i 125 anni di storia del Museo d'Arte dei Grigioni, la Società grigione di Belle Arti ha invitato dieci artisti a creare un'edizione speciale per l'anniversario. Le loro opere verranno esposte a partire dal 28 giugno 2025 per un mese nel laboratorio del Museo d'Arte dei Grigioni. Lo stesso giorno si terranno i festeggiamenti ufficiali per l'anniversario. Per la prima volta verranno organizzate una serie di conferenze scientifiche, che si concentreranno su temi legati all'arte e all'architettura.

Una mostra dedicata a Diego Giacometti

Durante l'anno giubilare, verranno organizzate anche altre mostre. Un punto culminante per il direttore artistico è sicuramente la mostra di Diego Giacometti, che verrà esposta a partire dal 28 giugno 2025.

«Diego Giacometti è sempre stato presentato in relazione al suo famoso fratello Alberto. Questa mostra intende onorare l'opera di questo artista come un'opera indipendente», ha sottolineato Kunz. Per la prima volta i visitatori potranno ammirare opere finora in ampia misura sconosciute.

