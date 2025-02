La seconda pala eolica nella zona Oldis a Haldenstein dovrebbe sorgere a 800 metri dalla prima, entrata in esercizio nel 2013. Keystone

La popolazione del Comune di Coira ha accettato con oltre l'83% di voti la costruzione di una seconda turbina eolica a Haldenstein. L'affluenza alle urne è stata del 38,6%. La nuova pala permetterà di produrre energia per circa 2200 economie domestiche.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Con l'approvazione odierna è stata spianata la strada alla pianificazione e alla realizzazione della seconda pala eolica in zona Oldis a Haldenstein. Questa sorgerà a 800 metri di distanza dalla prima e avrà un'altezza totale di 200 metri, 25 in più rispetto alla prima entrata in esercizio nel 2013. Con una produzione annua prevista di 7,5 gigawattora, l'impianto produrrà più energia rispetto al primo. La turbina verrà gestita dai proprietari della Calanda Wind SA.

In un comunicato odierno, il municipio di Coira si dice molto soddisfatto del risultato, che contribuirà all'attuazione della strategia energetica 2050 della capitale retica.

Il prossimo passo prevede la procedura di autorizzazione edilizia per gli edifici e le strutture al di fuori della zona edificabile, che verrà eseguita dal Cantone.