Una bufera di neve ha causato ieri sera brevi interruzioni di corrente a Valzeina e Jenaz, in Prettigovia (GR).

Repower è un marchio noto non solo nei Grigioni. sda

Keystone-SDA, sifo, ats SDA

Lo ha indicato in una nota la società elettrica poschiavina Repower.

A Valzeina, frazione del comune di Grüsch, non c'è stata erogazione elettrica per un'ora a partire dalle 18:48 per un'ottantina di persone, mentre a Jenaz l'interruzione, poco dopo le 19:15, è durata solo 24 minuti ma ha interessato 600 persone, si legge nel comunicato.

Stando a Repower il disguido è stato causato dal peso della neve su cavi nel corso di una bufera.