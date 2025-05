Veduta della Valposchiavo Ti-Press

Per il Governo retico il progetto di una nuova strada che colleghi Brusio con Viano in Valposchiavo (GR) non è fattibile ma vanno esplorate soluzioni alternative, quali collegamenti via fune.

Swisstxt

L'Esecutivo respinge una mozione in tal senso del granconsigliere UDC e sindaco di Brusio Pietro Della Cà.

Il Governo ha così respinto due varianti per il nuovo collegamento proposte dal granconsigliere. Tali varianti, supportate da un'analisi svolta da uno studio di ingegneria di Thusis (GR), erano previste fuori dalla zona rossa.

Entrambe le varianti, con costi stimati tra 50 e 85 milioni di franchi, sono state giudicate troppo onerose rispetto al beneficio che apporterebbero.