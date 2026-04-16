Gli organizzatori dell'evento Nova Eroica, che per la prima volta avrà luogo in Svizzera. Da sinistra Bruno Raselli, Matteo Zazzera e Gigi Negri. Keystone

Poschiavo ospita per la prima volta il circuito ciclistico Nova Eroica, nato in Toscana per promuovere sport sostenibile e territorio. L'evento si terrà il 13 giugno e sconfinerà anche in Valtellina.

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Alla presentazione odierna gli organizzatori hanno sottolineato che, a due mesi dall’evento, la Nova Eroica Svizzera vanta già tre primati: è la prima manifestazione ciclistica diffusa, ovvero organizzata in modo tale da coinvolgere diverse località.

È la prima a potersi fregiare del titolo di alpin gravel. Ed è anche la prima che, in perfetta sintonia con il proprio DNA non strettamente agonistico, consente anche l’utilizzo di bici elettriche.

«Ma solo per il percorso corto», ha precisato Matteo Zazzera, responsabile degli eventi internazionali del circuito Eroica, nato nel 1997 in Toscana.

Lo scopo è far rivivere il fascino del ciclismo storico, riscoprendo le cosiddette strade bianche (non asfaltate) che attraversano i vigneti del Centro Italia.

Il primato più importante, però, risiede nel fatto che il prossimo 13 giugno per la prima volta la manifestazione si svolgerà in territorio svizzero, precisamente in Valposchiavo, anche se prevede di sconfinare in Valtellina.

«Lo sport è fatto per unire, non per dividere. E poi la bicicletta non conosce confini», ha commentato a questo proposito Gigi Negri del comitato organizzatore per la parte italiana alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi alla tenuta vinicola La Gatta a Bianzone in Valtellina.

Sul fronte ciclistico ad alto livello quest'anno la collaborazione internazionale la si vivrà pochi giorni dopo la Nova Eroica. Per la prima volta il Tour de Suisse partirà all'estero. La prima tappa del 17 giugno partirà e si concluderà a Sondrio in Valtellina.

Un evento sportivo, ma non agonistico

Tornando all'evento che lega sport e territorio, Bruno Raselli, responsabile del gruppo valposchiavino di organizzazione della Nova Eroica Svizzera su incarico di Valposchiavo Turismo, ha spiegato perché era importante che la Valposchiavo allargasse i propri orizzonti alle bici gravel.

Si tratta in sostanza delle bici da corsa più robuste e in grado di percorrere delle strade sterrate. Una via di mezzo quindi tra strada e mountain bike.

«È alpin gravel. Anche noi abbiamo delle strade bianche. Certo, non sono collinari come in Toscana. Le nostre hanno dislivelli più importanti – premette Raselli -. In generale, noi crediamo molto nella mountain bike e continueremo a promuoverla.»

«Ma se c’è la possibilità di allargare l’attività ciclistica alla gravel con una manifestazione come questa, non vediamo perché non sfruttarla. Ci siamo chiesti: perché non agganciarci a questo treno? Oltretutto si tratta di un evento sportivo, ma non agonistico: una festa di sport che cura molto i ristori con prodotti enogastronomici locali, un’occasione per valorizzare tutte le risorse del territorio e per il marketing della valle».

Non a caso la manifestazione è promossa da Valposchiavo Turismo ed è sostenuto da un solido gruppo di sponsor della valle.

Massimo 150 partecipanti

Tre i percorsi previsti – corto, medio e lungo, a seconda del proprio livello di allenamento – con tratti cronometrati che si alternano a tratti a velocità libera, nel pieno rispetto dello spirito della manifestazione.

Le iscrizioni si effettuano via internet sul sito di Nova Eroica Svizzera. Sede delle operazioni di registrazione e delle iniziative collaterali sarà il Punto Rosso, l’edificio di origine industriale che sorge a pochi passi dalla stazione di Poschiavo. Partenza e arrivo, invece, saranno nella piazza centrale del paese.

Per questa prima edizione, una sorta di numero 0 in vista delle prove dei prossimi anni, è previsto un tetto massimo di 150 iscritti.

«Quello che interessa non sono i numeri, ma la qualità dell’evento», ha spiegato Zazzera dopo aver ricordato che Nova Eroica nasce da una costola di Eroica, che si correva con bici e abbigliamento d’epoca, dando modo agli appassionati di partecipare anche con biciclette e attrezzature moderne, ma sempre all’insegna del vivere lento e dello sport sostenibile.