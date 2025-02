Immagine d'illustrazione gr.ch

Per garantire la stabilità delle entrate derivanti dalle imposte di circolazione, la relativa tassa per i veicoli a motore nel Canton Grigioni dovrà essere calcolata sulla base del peso e della potenza standard invece che sulla base della cilindrata.

Keystone-SDA, sifo, ats SDA

È questo l'obiettivo della nuova legge cantonale in materia che il Governo grigionese ha posto oggi in consultazione.

Attualmente, la tassa di circolazione per i veicoli con motore a combustione è calcolata in base alla cilindrata. Tuttavia, a causa del progresso tecnologico questa è sempre più bassa. Inoltre, sono previsti sgravi a tempo indeterminato fino all'80% per i veicoli con sistemi di propulsione alternativi.

Questi due fattori porteranno a un minor gettito dall'imposta sui trasporti nel lungo periodo, si legge in una nota odierna del Governo retico.

Da qui la necessità di introdurre un nuovo concetto di calcolo che sia stabile in termini di entrate, prosegue il comunicato. Dei vari modelli esaminati, quello con un calcolo basato sul peso e sulla potenza standard è risultato il migliore.

Sconti temporanei

La nuova legge prevede inoltre che i detentori di veicoli particolarmente efficienti dal punto di vista energetico beneficino di sconti temporanei e non indeterminati come è attualmente il caso.

Le altre categorie di veicoli continueranno a essere calcolate secondo sistemi speciali. La nuova imposta di circolazione si applicherà a tutti i veicoli e non è previsto alcun periodo di transizione, precisa il Governo nella nota.

La consultazione, avviata oggi, terminerà il 30 aprile.