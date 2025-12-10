Sul territorio del Comune di Breil/Brigels (GR) è stata confermata la presenza di un nuovo branco di lupi. Attualmente se ne contano 13 in terra retica. (immagine simbolica) Keystone

In Surselva si è formato un nuovo branco di lupi nel territorio del Comune di Breil/Brigels (GR). Il gruppo denominato Frisal è composto da due esemplari adulti e due cuccioli, ha segnalato l'Ufficio per la caccia e la pesca grigionese oggi sul suo sito.

Keystone-SDA SDA

Il primo settembre sono stati avvistati due cuccioli di lupo sul territorio comunale. L'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca (UCP) pensava dapprima si trattasse di esemplari appartenti al branco Valgronda, che avrebbe potuto aver esteso il suo territorio verso nord a seguito dell'eliminazione del branco del Vorab.

Le analisi del DNA hanno invece confermato che si tratta di un nuovo gruppo di lupi.

Attualmente vivono 13 i branchi in terra retica. Secondo il monitoraggio di novembre condotto dall'UCP quest'anno sono nati 56 cuccioli. Da inizio settembre fino alla fine di novembre sono stati abbattuti 31 esemplari nel quadro della regolazione preventiva.