Nei Grigioni l'obbligo di indossare la mascherina durante la seconda ondata della pandemia vigeva a partire dalla terza elementare. Una scuola nel grigionitaliano aveva introdotto questo provvedimento già a partire dalla prima. (immagine d'archivio) Keystone

Il Tribunale federale dà ragione ai genitori di un bambino grigionese, multati per essersi rifiutati di mandarlo a scuola durante la pandemia a causa dell'obbligo di mascherina dalla prima elementare, ritenuto ingiustificato.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Durante la pandemia i genitori di un allievo di seconda elementare in una scuola del grigionitaliano si erano rifiutati di mandare il figlio a scuola. Il motivo: l'obbligo di indossare la mascherina già a partire dalla prima elementare.

A livello cantonale questo provvedimento vigeva solo dalla terza elementare. Una sentenza del Tribunale federale (TF) dà ora ragione ai ricorrenti. Introdurre l'obbligo di indossare la mascherina dalla prima elementare non era giustificato, si legge nella sentenza del Tribunale federale del 21 gennaio scorso, che mette così fine a un iter durato tre anni.

A fine novembre 2021, nel pieno della seconda ondata pandemica, il Governo del Canton Grigioni aveva disposto l'obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza elementare. Una disposizione che valeva nelle regioni fortemente colpite dal Covid. Il Consiglio scolastico di una vallata italofona era andato oltre. Dal 6 al 22 dicembre 2021 aveva prescritto l'obbligo della mascherina già a partire dalla prima elementare.

I genitori del bambino, che allora frequentava la seconda elementare, avevano deciso di non mandalo più a scuola. Nella sentenza si legge che il minore non poteva indossarla per motivi di salute.

Il Consiglio scolastico aveva sanzionato i genitori con una multa di 1500 franchi per lesione dell'obbligo di frequenza. Il provvedimento era stato confermato sia dal Dipartimento cantonale dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente che dal Tribunale amministrativo grigionese.

I genitori hanno fatto ricorso alla corte di Losanna, che ha riconosciuto i loro motivi. Le autorità scolastiche si sono spinte oltre le loro competenze, violando con un provvedimento arbitrario la legge cantonale e la costituzione comunale. Ai ricorrenti è stata così cancellata la multa di 1500 franchi, inoltre riceveranno un'indennità dal Cantone di 2500 franchi.