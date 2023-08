Quest'anno il numero di animali da reddito predati dal lupo nei Grigioni è inferiore rispetto al 2022. In totale dal primo gennaio al 21 agosto sono stati registrati 162 animali uccisi e 19 feriti, contro rispettivamente 347 e 36 l'anno scorso (immagine d'archivio). Keystone

Il Cantone dei Grigioni ha ottenuto dalla Confederazione il via libera per l'abbattimento di quattro lupi nei branchi Moesola, nel Moesano, e Stagias, in Surselva, dove l'organo cantonale di vigilanza della caccia è autorizzato a uccidere il maschio M187.

Un anno fa questo esemplare aveva predato due bovini in valle di Blenio. Il Consiglio di Stato ticinese aveva emanato un ordine di abbattimento il 28 ottobre 2022, subito dopo che gli esami del DNA avevano permesso di attribuire entrambe le predazioni, del 27 e 31 agosto 2022, a M187.

L'allora presidente del governo Claudio Zali (Lega) aveva spiegato che la predazione di due bovini è un segno di incompatibilità con l'allevamento ai sensi della legge.

Come aveva indicato lo stesso direttore del Dipartimento del territorio, un ordine di abbattimento a due mesi dagli atti di predazione non forniva garanzia alcuna di successo dell'operazione.

M187 abbattibile fino a gennaio

L'animale ha continuato a provocare danni ad animali da reddito anche appena al di là del confine cantonale, in Surselva. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha ora accolto la domanda di abbattimento inoltrata dall'Ufficio retico per la caccia e la pesca, che riguardava tre lupi del branco Stagias.

L'organo cantonale di vigilanza della caccia potrà uccidere M187 e due giovani o, alternativamente, tre giovani, ha spiegato a Keystone-ATS Arno Puorger, collaboratore accademico per i grandi predatori presso l'Ufficio per la caccia e la pesca. Quest'ultimo spera di poter abbattere due giovani e l'adulto, che è problematico, ha aggiunto l'esperto.

In una nota odierna, l'ufficio indica che l'abbattimento di M187 sarà possibile nel periodo compreso tra il primo novembre 2023 e il 31 gennaio 2024. L'UFAM ha autorizzato anche l'uccisione di un giovane lupo del branco Moesola. L'organo cantonale di vigilanza della caccia è autorizzato a procedere entro il 31 marzo 2024.

Nessun abbattimento al Beverin

Al contrario, la domanda per la regolazione del branco Beverin, nella regione dell'omonimo pizzo, tra Safiental e Schams/Val Schons, è stata respinta. La Confederazione è del parere che al momento dell'attacco nessuna delle tredici pecore predate si trovasse in un contesto protetto. È stato determinante il fatto che durante gli attacchi solo uno o nessuno dei cani da protezione delle greggi impiegati disponeva della necessaria verifica di idoneità all'impiego.

Circa una settimana fa, i Grigioni avevano ricevuto dall'UFAM l'autorizzazione per regolare la popolazione del branco Valgronda, pure in Surselva. I guardiani della selvaggina sono stati autorizzati ad abbattere tre giovani lupi entro la fine di marzo 2024. Si trattava della prima autorizzazione di abbattimento concessa da Berna a Coira nel 2023.

Meno predazioni che nel 2022

Attualmente sul territorio del cantone dei Grigioni sono presenti dodici branchi; altri due branchi si trovano sul confine tra Mesolcina e Italia e con il Cantone Ticino (Valle d'Arbedo/Valle Morobbia). Finora è stata confermata una riproduzione all'interno di dieci branchi.

Queste riproduzioni sono avvenute da un lato in otto branchi già esistenti, d'altro lato hanno portato alla formazione di due nuovi: uno a Davos (Jatzhorn) e uno in Valposchiavo (Rügiul). Complessivamente a inizio agosto sul territorio cantonale è stata confermata la presenza di 34 cuccioli di lupo.

La riproduzione più recente nel branco Glattwang, tra la Prettigovia e lo Schanfigg, è stata inoltre confermata per la prima volta esaminando la registrazione di ululati.

Il numero di animali predati è inferiore rispetto al 2022. In totale dal primo gennaio al 21 agosto di quest'anno sono stati registrati 162 animali da reddito uccisi e 19 feriti (contro rispettivamente 347 e 36 l'anno scorso).

