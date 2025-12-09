  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gran Consiglio Olimpiadi 2026: il Governo retico «irritato» dalle autorità italiane

SDA

9.12.2025 - 18:14

Fra poco meno di due mesi inizieranno i Giochi olimpici 2026, che vedranno coinvolta anche la località di Livigno. Circa un terzo dei visitatori transiterà attraverso il tunnel Munt la Schera in Bassa Engadina. (immagine d'archivio)
Fra poco meno di due mesi inizieranno i Giochi olimpici 2026, che vedranno coinvolta anche la località di Livigno. Circa un terzo dei visitatori transiterà attraverso il tunnel Munt la Schera in Bassa Engadina. (immagine d'archivio)
Keystone

L'atteggiamento delle autorità italiane sui costi del concetto di gestione del traffico durante le Olimpiadi 2026 «irrita» il Governo retico. Finora da parte italiana non sono ancora state date garanzie sul credito. E all'inizio dei Giochi mancano solo 59 giorni.

Keystone-SDA

09.12.2025, 18:14

09.12.2025, 18:17

I costi per la gestione del traffico e per il dispositivo di sicurezza ammonteranno a circa 5,5 milioni di franchi. Dal versante italiano è stato prospettato un contributo di 600'000 euro, si legge in una risposta del Governo a un'interpellanza della granconsigliera dei Verdi Grigioni, Anita Mazzetta.

«È circa un decimo dell'importo complessivo», ha sottolineato seccata la deputata oggi pomeriggio in Parlamento. Mazzetta ha chiesto al Governo chiarezza a riguardo dell'assunzione dei costi da parte italiana.

I Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 coinvolgeranno infatti indirettamente anche i Grigioni. Circa 4'000 visitatori, che seguiranno le gare di freestyle e snowboard a Livigno, transiteranno sulle strade grigionesi. Per far fronte a questo aumento del traffico, il Canton Grigioni ha elaborato un piano per gestire la situazione.

Diversi incontri, ma nessuna risposta

La Consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro) ha detto in Gran Consiglio che la collaborazione transfrontaliera funziona bene a livello tecnico e operativo.

«Purtroppo, per quanto riguarda la questione dell'assunzione dei costi da parte degli organizzatori dei Giochi Olimpici invernali, il quadro è leggermente diverso», ha spiegato.

Malgrado diversi incontri, scambi e sollecitazioni scritte all'assessore della Regione Lombardia, Massimo Sertori, e al presidente, Attilio Fontana, fino ad oggi – a 59 giorni dall'inizio dei Giochi – manca un impegno vincolante sui mezzi finanziari.

«Considerando la disponibilità espressa dal Canton Grigioni ad assumersi anche una parte dei costi, l'atteggiamento della parte italiana è difficilmente comprensibile, per non dire irritante, per il Governo retico», ha aggiunto in modo schietto la responsabile del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.

Un ritardo deliberato?

A metà novembre il tema è stato sollevato anche in un incontro a Roma fra il consigliere federale Ignazio Cassis e il ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani. Ma anche in quel caso non sono state date conferme.

Alla luce di questi fatti il Governo grigionese, per bocca di Carmelia Maissen, non riesce a scrollarsi di dosso l'impressione, che i partner italiani stiano deliberatamente ritardando una risposta.

«Ciò non corrisponde per niente alle nostre aspettative nei confronti degli organizzatori dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026», ha terminato Maissen, assicurando la granconsigliera che l'esecutivo cantonale continuerà le trattative.

I più letti

Giovane imprenditrice fa una piccola fortuna grazie al vecchio telefono con cavo
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Ecco cosa dicono i ricercatori sull'onda che ha ucciso diverse persone a Tenerife
Al Bano: «La famiglia nel bosco? Sono come me e Romina. Offro loro casa e lavoro»

Altre notizie

Dopo appena 6 mesi. Il rettore Pablé del Collegio Papio di Ascona lascia l'incarico

Dopo appena 6 mesiIl rettore Pablé del Collegio Papio di Ascona lascia l'incarico

Ticino. Lega e UDC presentano insieme il rapporto sul Preventivo ticinese 2026

TicinoLega e UDC presentano insieme il rapporto sul Preventivo ticinese 2026

Frana. Via libera dal Parlamento retico a 50 milioni per il ricollocamento degli abitanti di Brienz

FranaVia libera dal Parlamento retico a 50 milioni per il ricollocamento degli abitanti di Brienz