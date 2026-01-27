  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per i pendolari Misure temporanee al confine tra Grigioni e Italia in caso di code in dogana durante le Olimpiadi

SDA

27.1.2026 - 10:01

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina sono previste misure per garantire la sicurezza e la viabilità sulle strade grigionesi. (immagine simbolica)
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina sono previste misure per garantire la sicurezza e la viabilità sulle strade grigionesi. (immagine simbolica)
Keystone

Durante i Giochi olimpici di Milano Cortina in caso di code sulle strade di accesso al Passo del Bernina e al Passo del Maloja sono previste al confine con l'Italia misure temporanee di contenimento. Lo ha dichiarato il gruppo di lavoro per il piano dei trasporti dei Grigioni a Keystone-ATS.

Keystone-SDA

27.01.2026, 10:01

L'obiettivo è far defluire in maniera efficace il traffico dei pendolari transfrontalieri ed evitare ingorghi in Engadina. In tutta la zona di confine tra i Grigioni, la Valchiavenna e il Tiranese sono previsti notevoli rallentamenti, dato che la nuova tangenziale di Tirano in Valtellina non sarà pronta in tempo per l'inizio dei Giochi.

A Samedan, Zernez Nord, Lavin, Campocologno, Müstair e Landquart è prevista la segnalazione dei parcheggi «park and ride» per chi vorrà raggiungere le mete olimpiche di Livigno e Bormio con i mezzi pubblici. In caso di necessità verrà attivata a breve termine anche sulla tratta del Maloja.

Per quanto riguarda la sicurezza, gli agenti di polizia impiegati per il regolare servizio quotidiano verranno sostenuti da pattuglie supplementari. Queste verranno impiegate esclusivamente per le Olimpiadi, in particolare nella zona tra Zernez, Passo del Forno e Val Monastero. Ma pure in Val Bregaglia, in Valposchiavo, lungo le strade d'accesso al passo del Giulia e in Prettigovia le pattuglie verranno potenziate.

In Bregaglia nessuna ripercussione sul turismo

Rispetto alla Valposchiavo, dove alcune strutture ricettive risultano molto ben prenotate, in Val Bregaglia si osserva una situazione diversa. Per il periodo dei Giochi invernali gli alberghi bregagliotti non hanno modificato le proprie abitudini, né l'ufficio turistico locale, il Bregaglia Engadin Turismo, ha adottato delle strategie per accogliere maggiori visitatori rispetto al solito.

Il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, immagina che si ripeterà ciò che si è verificato l'anno scorso con i mondiali di sci freestyle e snowboard a St. Moritz: piuttosto che infilarsi in ingorghi stradali i turisti rimanderanno probabilmente la vacanza.

Il vero test per il piano della gestione del traffico sulle strade grigionesi sarà il 7 febbraio con la prima gara di discesa libera a Bormio.

I più letti

Pochi giorni prima di Capodanno al «Le Constellation» i pannelli si staccavano dal soffitto
Dieci spari, un morto: ecco l'analisi in 5 punti dell'ultimo dramma a Minneapolis
Il sindaco di Crans-Montana fa mea culpa: «La ferita è aperta e il mio cuore è spezzato»
Laura Pausini riaccende il dibattito con un duetto destinato a far scintille
La Coppa del mondo approda a Crans-Montana, Féraud: «C'è bisogno di energia positiva»

Altre notizie

Nuovo record. FFS più puntuali che mai, ma non in Ticino

Nuovo recordFFS più puntuali che mai, ma non in Ticino

Ticino. Caso Hospita, luce verde alla Commissione parlamentare d'inchiesta

TicinoCaso Hospita, luce verde alla Commissione parlamentare d'inchiesta

Ricerca. A Valentina Ferrari dell'IRB di Bellinzona il premio di Fond'Action

RicercaA Valentina Ferrari dell'IRB di Bellinzona il premio di Fond'Action