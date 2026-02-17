  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Cuoco si ustiona in maniera grave al viso in un ristorante di Splügen

SDA

17.2.2026 - 11:39

L'olio bollente della friggitrice ha ferito gravemente al viso, al collo e alle braccia un cuoco di 23 anni.
L'olio bollente della friggitrice ha ferito gravemente al viso, al collo e alle braccia un cuoco di 23 anni.
Keystone

Nella cucina di un ristorante a Splügen (GR) si è verificato ieri un grave incidente sul lavoro. Una capsula di panna montata è caduta in una friggitrice provocando un'esplosione. Un cuoco di 23 anni ha riportato gravi ustioni.

Keystone-SDA

17.02.2026, 11:39

17.02.2026, 11:47

L'uomo era impegnato nei preparativi in cucina quando è avvenuta l'esplosione, ha scritto oggi la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato.

L'olio bollente è schizzato fuori dalla friggitrice. Il cuoco ha riportato gravi ustioni al viso, al collo e alle braccia.

La Rega ha trasportato il 23enne all'ospedale universitario di Zurigo. Le autorità cantonali stanno ora indagando sulle circostanze dell'incidente.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore... è stato un incidente?
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»
La Svizzera molla la presa nel secondo tempo, l'Italia cresce
Ecco chi è James Mbaye, il nuovo amore della campionessa Federica Brignone

Altre notizie

Grigioni. Un operaio perde le falangi di due dita in un incidente sul lavoro a Bever

GrigioniUn operaio perde le falangi di due dita in un incidente sul lavoro a Bever

Maltempo. Oltre 1'300 persone senza elettricità nei Grigioni a causa delle nevicate

MaltempoOltre 1'300 persone senza elettricità nei Grigioni a causa delle nevicate

Tentativo di phishing in Ticino. Nuova truffa: attenzione alle mail ricevute a nome della Polizia cantonale

Tentativo di phishing in TicinoNuova truffa: attenzione alle mail ricevute a nome della Polizia cantonale