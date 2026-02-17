L'olio bollente della friggitrice ha ferito gravemente al viso, al collo e alle braccia un cuoco di 23 anni. Keystone

Nella cucina di un ristorante a Splügen (GR) si è verificato ieri un grave incidente sul lavoro. Una capsula di panna montata è caduta in una friggitrice provocando un'esplosione. Un cuoco di 23 anni ha riportato gravi ustioni.

Keystone-SDA SDA

L'uomo era impegnato nei preparativi in cucina quando è avvenuta l'esplosione, ha scritto oggi la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato.

L'olio bollente è schizzato fuori dalla friggitrice. Il cuoco ha riportato gravi ustioni al viso, al collo e alle braccia.

La Rega ha trasportato il 23enne all'ospedale universitario di Zurigo. Le autorità cantonali stanno ora indagando sulle circostanze dell'incidente.